Музыкально‑литературный моноспектакль прошел в Пушкино

В Центральной библиотеке имени Горбунова в Пушкино состоялся музыкально-литературный моноспектакль «Я есть любовь». Автор и исполнительница проекта — Виктория Арнольди, артистка, объединяющая в себе мастерство скрипачки, вокальную глубину и драматический талант театральной актрисы.

Представление «Я есть любовь» — это не просто концерт классической музыки и не обычная театральная постановка по сценарию. Перед публикой развернулось живое полотно, где поэтическое слово и мелодия скрипки слились в единый поток сознания. Виктория превратила сцену в пространство для предельно честного монолога.

«Для Виктории музыка — это не ремесло, а форма существования, сопровождающая ее с ранних лет. Во время перформанса скрипка в ее руках перестает быть инструментом и становится продолжением мысли, выражая те тончайшие оттенки смыслов, которые невозможно передать словами. Каждый номер программы — это маленькая история, в которой зрители узнавали самих себя, находя в звуках отголоски своих радостей, тревог и надежд. Особая магия спектакля заключалась в невероятном эмоциональном контакте с залом», — поделились организаторы.