Музыкальное занятие провели для детей в отделении психолого-педагогической помощи в Пушкино

Музыкальный урок для детей провели в отделении психолого-педагогической помощи комплексного центра «Пушкинский». Дети не только подпевали, но и рисовали.

«Рисунок помогает детям лучше понять и представить музыкальный образ, содержание музыкального произведения. Дети воплощают в рисунках не только настроение музыки, ее общий эмоциональный колорит, но и особенности мелодии, ритма, тембра», — пояснила заведующая отделения Ольга Солнышкина.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, рисование под музыку учит детей выражать свои эмоции правильно, передавая в рисунке свои чувства.

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