Музыкальное шоу «Одноклассно-классно» пройдет в Ногинске 20 сентября

Центральный парк погрузится в невероятную атмосферу музыки и любимых хитов вместе с группой «Кантилена». Шоу «Одноклассно-классно» станет долгожданным событием для всего Богородского округа и начнется на главной сцене в 18:30.

На этой неделе с 15 по 21 сентября в Богородских парках пройдут разнообразные мероприятия и ряд интересных событий.

В четверг, 18 сентября, в Центральном парке продолжат свои занятия участники любительского объединения «Танцы Голд». Все желающие могут присоединиться к тренировкам по спортивно-бальным танцам в 17:00.

Пятница, 19 сентября, станет насыщенным днем: в павильоне Центрального парка состоится встреча участников клуба «Фотопарк». В Глуховском и Центральном парках можно будет пройти дистанцию в стиле северной ходьбы с 11:00 до 13:00.

Утро субботы, 20 сентября, в Центральном парке будет посвящено спорту. Все желающие смогут присоединиться к легкоатлетическому забегу от движения «Пять верст». Встреча состоится у фонтана «Ангел мира» в 9:00.

В воскресенье, 21 сентября, Центральный, Глуховский и парк «Роща» приглашают на детские игровые, спортивные и творческие программы. А на сцене Центрального парка состоится торжественное награждение участников квеста «Торговый город» в 17:00.

Все мероприятия бесплатные и открыты для всех желающих.