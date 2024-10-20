Музыкально-поэтический вечер прошел в клубе «Активное долголетие» в Дмитрове

В «Центре культурного развития „Синьковский“» состоялась музыкально-поэтическая гостиная «Покровские вечерки» в рамках проекта «Активное долголетие». Это мероприятие стало настоящим праздником для пожилых людей, объединяющим их и дарящим радость общения.

В уютной атмосфере за чашечкой чая участники вспомнили о приметах праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который имеет глубокие корни в русской культуре. Настоятель Князь-Владимирского храма поселка Новосиньково, отец Александр, поздравил всех с праздником. Участница клуба «Активное долголетие» Тамара Орлова прочитала стихотворение собственного сочинения. Лера Алексеевна Мартынова и другие участники также представили тематические стихотворения, а «Академический хор ветеранов» исполнил душевные песни.

«Покровские вечерки» прошли в теплой и домашней обстановке. В завершение мероприятия сотрудники «Центра культурного развития „Синьковский“» подарили каждому участнику осенний букетик, сделанный своими руками.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила важность проекта «Активное долголетие», подчеркнув его роль в поддержании активности и здоровья пожилых людей.

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