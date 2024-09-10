Музыкально-поэтический вечер прошел в библиотеке имени Белого в Балашихе

Творческий вечер собрал в библиотеке имени Белого любителей стихов и музыки. Гостями мероприятия стали поэтесс Татьяна Баталова и автор песен Наталья Пикалова.

«Благозвучным слиянием поэзии и музыки в романсе был наполнен весь вечер. В исполненных песнях раскрывались чувства и переживания авторов стихов, их эмоциональное состояние. Зрители тепло оценивали каждое выступление аплодисментами», — отметила заведующий методико-библиографическим отделом МБУК «ЦБС имени А. Белого» Ольга Самсонова.

В библиотеках Балашихи обустроены все условия для интересного времяпрепровождения. Там можно поработать в коворкинге, посетить мастер-классы или квизы, а также концертные, развлекательные и образовательные программы.

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