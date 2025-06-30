Музыкально-литературный фестиваль «Традиция» пройдет в парке Захарово 12 июля

Фестиваль «Традиция» пройдет в музее-заповеднике Пушкина и парке Захарово в Одинцове 12 июля. Для гостей пройдут концерты, лекции, спектакли и многое другое.

Музыкально-литературный семейный фестиваль создали писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков. В этом году мероприятие отметит 10-летие, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

Усадьба и парк станут большим пикником под открытым небом, где откроют несколько творческих локаций. Так, гости смогут посетить концерты групп «Калинов мост», «Аффинаж», «Лампасы», «Ихтис», «Кукуруза», выступления Таисии Краснопевцевой, Евгении Смольяниновой, Джанго и других исполнителей.

Захар Прилепин, Эдуард Бояков, а также философы Борис Акимов и Олег Степанов проведут лекции.

Для зрителей подготовят спектакль Игоря Карулова, презентацию книги Анны Ревякиной и много других событий.

Для детей пройдут мастер-классы по изготовлению украшений, кукол и старинным русским играм. В завершение на фестивале пройдет праздничный гала-концерт.