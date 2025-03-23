Музыкальная школа № 1 в Реутове получит новые инструменты в 2025 году

В Реутове состоялось мероприятие «Час культуры», организованное под руководством главы города Филиппа Науменко. Участниками встречи стали руководители и молодые специалисты в сфере культуры, которые обсудили планы и задачи на текущий год.

По итогам прошлого года Реутов занял первое место в рейтинге губернатора Московской области по показателю «Эффективное управление в сфере культуры». В 2024 году в городе организовали свыше 1,7 тысячи культурных мероприятий, которые посетили около 200 тысяч жителей и гостей наукограда.

Среди планов на ближайшие годы — обновление музыкальной школы № 1. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, в рамках национального проекта «Культура» школа получит новые музыкальные инструменты уже в 2025 году.

Особое внимание было уделено важной миссии работников культуры. Они не только выполняют свои профессиональные обязанности, но и активно поддерживают жителей новых регионов России, участников СВО и медицинские учреждения. Творческие коллективы города выезжают с концертами, передают гуманитарную помощь и слова поддержки от земляков.

Мероприятие прошло в преддверии Дня работников культуры. Глава города поздравил сотрудников учреждений с наступающим праздником, отметив их достижения и вклад в развитие сферы. В завершение депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил почетные грамоты и благодарности от имени Председателя Московской областной Думы.