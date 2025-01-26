Музыкальная игра для студентов прошла в Дмитрове

Специалисты Комплексного центра «Сфера» организовали для молодежи музыкальную игру Students Battle Music. В ней приняли участие более 400 студентов Дмитровского техникума.

Участникам раздали бинго-бланки, и они начали соревноваться в знании музыкальных композиций и их исполнении. В программе прозвучали современные хиты и классика.

В конце подвели итоги. Победителям вручили сертификаты на посещение катка и бассейна от Управления физической культуры и спорта администрации Дмитровского округа.

«Молодежные центры в нашем округе создают пространство, где молодые люди могут развиваться, находить новые интересы и знакомства. Приятно видеть, как студенты активно принимают участие в мероприятиях и жизни города», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.