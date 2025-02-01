Музыкальная игра для многодетных и приемных семей прошла в Дмитрове

В дмитровском парке «Экстрим» прошло мероприятие для подопечных Центра поддержки многодетных и приемных семей. Для гостей подготовили музыкальное лото.
Родители и дети угадывали зимние песни, пели и танцевали. Для самых маленьких гостей художницы организовали аквагрим.
Особое внимание уделили развитию детей. На мероприятии работали специалисты по нейродиагностике, которые консультировали родителей и отвечали на вопросы.
Дмитровский молочный завод «Свитлогорье» предоставил всем мороженое, завод «Фонте Аква» — освежающие напитки, завод резинотехнических изделий вручил подарки от Деда Мороза.
«Поддержка многодетных и приемных семей — один из приоритетов нашей работы. Мы рады видеть такие радостные события, которые укрепляют семейные связи», — подчеркнул заместитель главы Дмитровского округа Вадим Антонов.
Помощь в организации оказали администрация и муниципальные депутаты.
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