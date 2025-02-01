Музыкальная игра для многодетных и приемных семей прошла в Дмитрове

В дмитровском парке «Экстрим» прошло мероприятие для подопечных Центра поддержки многодетных и приемных семей. Для гостей подготовили музыкальное лото.

Родители и дети угадывали зимние песни, пели и танцевали. Для самых маленьких гостей художницы организовали аквагрим.

Особое внимание уделили развитию детей. На мероприятии работали специалисты по нейродиагностике, которые консультировали родителей и отвечали на вопросы.