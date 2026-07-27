Музыка, активности, искусство. Как прошел фестиваль «Старый город» в Щелкове

Мастер-классы, конкурсы, спортивные активности прошли на фестивале «Старый город» в Щелкове. Развлечений было много — детские игровые пространства, фотозона, ярмарка изделий ручной работы и локальных брендов округа.

Гости смогли подкрепиться закусками и утолить жажду на фуд-корте. Для любителей активностей прошли занятия по йоге, утренняя зарядка и тематический квест по всей территории фестиваля. Нашли развлечения для себя и собачники со своими питомцами. Животные прошли спортивные препятствия.

«Хотелось сделать благотворительный фестиваль, где каждый бренд может рассказать о себе, проявить активность, провести мастер-класс. И у нас появился фестиваль. Это потрясающий опыт общения с большим количеством людей», — сказала организатор Алена Кузнецова.

На фестивале прошел мастер-класс по сборке букетов, а некоторые поучаствовали в эксперименте и с закрытыми глазами разрисовывали полотна.

Завершился фестиваль концертом живой музыки. Гости смогли полностью погрузиться в атмосферу летнего праздника.