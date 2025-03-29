Мужской хор из Балашихи выступит в Соборной палате в Москве 30 марта

Воспитанники Центра эстетического и музыкально-хорового искусства «Пионерия» имени Георгия Струве из Балашихи 30 марта дадут концерт в Соборной палате Москвы. Хор мальчиков и юношей представит произведения Валерия Калистратова, Дитриха Букстехуде и других известных композиторов.

В течение недели коллектив планирует четыре выступления, включая концерт в Соборной палате и для учеников коррекционной школы № 8, мероприятие в Российском географическом обществе, а также участие в конкурсе «Музыкальный корабль» имени Георгия Струве. Репертуар включает знаменитую «Катюшу», композицию «Алилуйя» и ряд джазовых песен.

Верхней возрастной границы в хоре нет. Как сказал педагог, в этом хоре поют даже папы. В мае организуют новый набор исполнителей. Всех желающих, независимо от наличия природного таланта приглашают присоединиться. Педагоги уверены, что петь смогут абсолютно все, если есть сильная мотивация.