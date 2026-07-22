Мужская сборная Подмосковья по голболу завоевала серебро на чемпионате России

Мужская сборная Московской области по голболу стала серебряным призером чемпионата России. Турнир прошел с 11 по 19 июля в Раменском. Для команды региона этот финал стал первым с 2018 года.

В составе мужской сборной Московской области выступали Алексей Шипилов, Александр Виноградов, Юрий Лящук, Роман Александров, Сергей Макаров и Абубакр Утаев. Команда прошла турнирный путь до финала без поражений, заняв первое место в группе. В решающем матче подмосковные голболисты уступили команде Тульской области, завоевав серебряные медали.

Ветеран и самый опытный игрок мужской сборной Московской области Сергей Макаров был признан лучшим защитником турнира.

Женская сборная Московской области вошла в четверку лучших команд страны. Всего в турнире приняли участие 19 команд из 11 регионов: Московской, Тульской, Новосибирской, Нижегородской, Вологодской и Калужской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Дагестан, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Голбол — паралимпийский вид спорта, в котором спортсмены с нарушениями зрения соревнуются в точности бросков мяча со встроенным колокольчиком. Чемпионат России проводился в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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