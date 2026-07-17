Мужчину в состоянии глубокой комы после падения спали в больнице в Солнечногорске
Мужчина в состоянии глубокой комы поступил в больницу в Солнечногорске. Он получил серьезную травму после падения с высоты собственного роста и удара о ступеньку.
Пациент упал на ступеньку и получил перелом свода основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавливанием правого полушария, а также острую гематому с отеком и смещением мозга.
Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов, в ходе компьютерной томографии у пациента выявили внутричерепные кровоизлияния и травматические изменения.
«Экстренно под наркозом была выполнена резекционная трепанация черепа, удалена субдуральная гематома и проведена пластика твердой мозговой оболочки. На контрольных снимках видна положительная динамика: вещество головного мозга расправилось, внутричерепной гематомы нет. Это говорит о своевременности оказания высокотехнологичной помощи и хороших перспективах восстановления», — сказал он.
Сейчас мужчина продолжает лечение и находится в ясном сознании. Он пройдет курс реабилитации.