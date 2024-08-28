Мужчину в розыске за кражу задержали в Домодедове

Управление Росгвардии по Московской области
Фото: Управление Росгвардии по Московской области

Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали мужчину, который находился в розыске. Им оказался 34-летний житель Архангельской области.

Во время патрулирования улиц стражи порядка заметили подозреваемого, приметы которого совпадали с ориентировкой. Мужчина был замешан в краже. Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас по делу проводится проверка.

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