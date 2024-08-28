Сегодня 14:15 Мужчину в розыске за кражу задержали в Домодедове Фото: Управление Росгвардии по Московской области
Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали мужчину, который находился в розыске. Им оказался 34-летний житель Архангельской области.
Во время патрулирования улиц стражи порядка заметили подозреваемого, приметы которого совпадали с ориентировкой. Мужчина был замешан в краже. Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас по делу проводится проверка.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 14:30 Войска «Севера» сорвали попытки ВСУ углубиться на территорию Курской области
Сегодня 14:30 Программу ремонта подмосковных дорог на 2024 год выполнили на 90%
Сегодня 14:25 Готовившие нападение в Ингушетии оказались сторонниками ИГ
Сегодня 14:22 Просила со слезами. Сотрудники Wildberries не отдали хозяйке спрятавшегося кота Бусика
Сегодня 14:20 Воробьев: перевод автобусов Подмосковья на метан снизит вред экологии и траты на топливо
Сегодня 14:16 «Повод для обеспокоенности есть». В Кремле ответили на слова Трампа о третьей мировой
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте