Мужчину в критическом состоянии после падения с лестницы спасли в Истре

Пенсионер 72 лет поступил в Истринскую больницу с критически низким артериальным давлением 50/20 и признаками шока от потери крови. Оказалось, что мужчина оступился на лестнице и упал с высоты трех метров, при этом получил множественные травмы внутренних органов. Счет шел на минуты.

Диагностика выявила повреждения органов брюшной полости и подтвердила внутреннее кровотечение.

«Состояние пациента было критическим. В таких ситуациях важна каждая минута. В ходе экстренной операции мы ушили разрывы печени, селезенки и почки. Очистили брюшную полость от двух литров скопившейся крови, а потом восстановили ее объем за счет донорской», — рассказал заместитель главного врача Истринской больницы по хирургии Сергей Поликарпов.

Операция длилась 45 минут и завершилась успешно. На вторые сутки после вмешательства пациент смог самостоятельно передвигаться. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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