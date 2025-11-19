Мужчину со стаканом в прямой кишке спасли в больнице в Красногорске

Фото: Операционная с новейшим медицинским оборудованием в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Мужчина 42 лет поступил в больницу в Красногорске с жалобами на трехдневную задержку стула. При расспросе выяснилось, что причиной проблемы стал стакан, находившийся в прямой кишке пациента. Как он там оказался, мужчина не сказал.

На протяжении трех дней пациент надеялся, что стакан выйдет естественным путем, однако этого не произошло, поэтому пришлось обратиться за помощью к врачам. Как рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Красногорской больницы Дмитрий Жилкин, удалить инородное тело удалось без единого разреза.

«Операция заняла час — сложность заключалась в том, что стакан было трудно обхватить, а использование инструментов было сопряжено с риском его повреждения, что могло привести к серьезным последствиям. Однако благодаря профессионализму врачей все прошло успешно», — сказал он.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Хирург отметил, что в подобных случаях важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Это поможет избежать серьезных осложнений. По словам Дмитрия Жилкина, инородное тело, особенно с острыми краями и неправильной формой, может повредить оболочку прямой кишки, а длительное нахождение внутри может усугубить травму.

«Кроме того, поврежденные ткани становятся воротами для инфекции. Бактерии, которые в норме присутствуют в кишечнике, могут вызвать воспаление, абсцесс и другие гнойные процессы — вплоть до сепсиса. В самых тяжелых случаях существует риск перфорации стенки прямой кишки. Это состояние является жизнеугрожающим и требует экстренной хирургической помощи», — объяснил хирург.

Жителям напомнили, что своевременное обращение за помощью — это проявление заботы о себе. Быстрое решение проблемы снижает риск для здоровья.