Мужчину со сместившимся в сердце катетером спасли в больнице в Ступине

В Ступинскую клиническую больницу поступил 68-летний мужчина для проведения первого курса химиотерапии. Ранее в сторонней клинике ему установили специальную порт-систему для введения лекарственных препаратов. При введении подготовительных препаратов у мужчины образовался отек в области устройства.

Рентген показал, что отсоединенный фрагмент трубки катетера сместился и попал в правое предсердие. Ситуация угрожала повреждением магистральных сосудов и внезапной остановкой сердца.

«Часть медицинского изделия фактически „улетела“ в сердце пациента, и он об этом даже не подозревал. Это грозило катастрофическими последствиями: повреждением крупных сосудов или внезапной остановкой сердца. Мужчина мог случайно повредить устройство ранее, но не придал этому значения и не обратился вовремя к врачу», — пояснил заместитель главного врача Владимир Блинов.

Пациента экстренно госпитализировали в кардиологическое отделение. В Региональном сосудистом центре хирург успешно провел операцию по извлечению инородного тела.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Его выписали из стационара домой для подготовки к плановому курсу химиотерапии.