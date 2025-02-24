Мужчину со смещением органов после падения спасли в Истре

Врачи Истринской больницы спасли 45-летнего пациента, у которого желудок сместил легкое после падения с высоты. Мужчина с трудом дышал и не мог двигаться.

Медики диагностировали у пациента перелом пяти ребер, разрыв левого купола диафрагмы, закрытую травму груди и живота.

«Левое легкое спалось, а желудок практически переместился в плевральную полость и сдавил сердце и средостение. Развился шок, и счет шел на минуты. Мы выполнили экстренную лапаротомию, низвели желудок, дренировали левую плевральную полость и ушили дефект диафрагмы», — отметил заместитель главного врача по хирургии Сергей Поликарпов.

После операции пациент быстро пошел на поправку. Его уже выписали.