Мужчину со смещением органов брюшной полости спасли в больнице в Раменском

Врачи Раменской больницы спасли 40-летнего мужчину со смещением органов брюшной полости. Пациент жаловался на сильные боли в животе.

Специалисты провели компьютерную томографию и выявили у мужчины врожденную грыжу диафрагмы длиной 17 сантиметров, а также ущемление органов брюшной полости. Через грыжевые ворота размером около пяти сантиметров в грудную полость сместились складка брюшины и толстая кишка, что вызвало непроходимость.

«В результате нам удалось успешно устранить ущемление, тем самым восстановив анатомически правильное расположение органов, а также ушить отверстие в диафрагме, укрепив линию швов, чтобы грыжа не появилась снова», — пояснил заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев.

Операция и восстановительный период прошли без осложнений. Пациента выписали.