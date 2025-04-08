Мужчину со сложным переломом шеи спасли в больнице в Видном

Врачи Видновской клинической больницы спасли 64-летнего мужчину с переломом верхнешейного отдела позвоночника. В медицинское учреждение пациента привезли в тяжелом состоянии.

Травму мужчина получил после того, как поскользнулся и упал дома. Он испытывал головокружение, слабость, дезориентацию и онемение конечностей.

Специалисты обследовали пациента и обнаружили у него оскольчатый перелом второго позвонка со смещением, а также давление на спинной мозг. Травма, которую также называют «переломом висельника», иногда приводит к летальному исходу.

«Однако оперативное хирургическое вмешательство позволило вернуть пациента к полной двигательной активности с незначительными ограничениями в движении шеей», — пояснил врач-нейрохирург Сергей Шипилин.

Во время вмешательства специалисты поставили смещенные позвонки на место и закрепили их винтами. Кроме того, они удалили элемент первого позвонка, создав дополнительное место и сняв давление на спинной мозг.

Мужчину уже выписали, он чувствует себя хорошо. Пациенту предстоит реабилитация.