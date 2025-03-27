Мужчину со сложным переломом челюсти спасли в больнице в Мытищах

Врачи Мытищинской больницы спасли 35-летнего пациента, который в результате падения получил сложный перелом нижней челюсти. Мужчина внезапно потерял сознание и упал на подбородок.

Специалисты осмотрели пострадавшего и выяснили, что он сломал челюсть в трех местах. Мужчина с трудом мог приоткрыть рот, испытывал боль и не мог жевать.

Врачи провели трехчасовое вмешательство, во время которого удалили мелкие осколки суставного отростка.

«За счет установки титановой пластины головку сустава удалось восстановить и вернуть на место. В результате операции восстановились прикус, жевательные и речевые функции», — сообщила заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Виктория Салкуцан.

Пациент прошел реабилитацию, которая продолжалась неделю, и вернулся домой.