Мужчину с застрявшим в щитовидке зубцом пилы спасли в больнице в Красногорске

В Красногорскую больницу экстренно поступил пациент с проникающим ранением шеи. Несчастный случай произошел во время работы: удар кувалдой пришелся по лежащей рядом пиле, и отколовшийся металлический зубец вонзился мужчине в горло.

Мультиспиральная компьютерная томография позволила точно локализовать инородный предмет — он застрял у нижнего бугра щитовидного хряща. Мужчину незамедлительно перевели в хирургический блок для извлечения осколка.

«Точность в таких случаях — вопрос безопасности пациента, поэтому вмешательство выполнялось с применением электронно‑оптического преобразователя (ЭОП). Прибор переводит изображение в видимый глазом спектр и дает необходимый уровень контроля: мы видим не только анатомию, но и положение инородного тела в реальном времени. Это позволило визуализировать детали и ювелирно удалить зубец, не задев важные структуры», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской клинической больницы Николай Мурашов.

После успешного вмешательства специалисты назначили восстановительную терапию. Состояние мужчины быстро стабилизировалось, после чего его выписали домой под дальнейшее наблюдение участкового хирурга.

Медики напоминают о необходимости строгого соблюдения техники безопасности при обращении с инструментами. Если избежать травмы все же не удалось, особенно при попадании инородных тел, обращаться за медицинской помощью нужно без промедления.