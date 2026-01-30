Мужчину с застрявшим в бутылке половым органом спасли в больнице в Красногорске

Скорая помощь доставила в больницу в Красногорске мужчину в возрасте 21 года с экстренной урологической проблемой — застрявшим в полуторалитровой бутылке половым органом. Он объяснил, что ситуация произошла по неосторожности, а снять сосуд самостоятельно не удалось. Отек тканей создавал угрозу нарушения кровоснабжения.

При поступлении пациента его состояние оценили как стабильное, однако ситуация требовала срочного вмешательства. Бутылка сдавливала ткани, любые попытки ее удаления без наркоза были невозможными.

«В экстренном порядке под спинальной анестезией урологи аккуратно рассекли пластиковую бутылку, включая ее горлышко, и полностью освободили ткани. Все прошло успешно, без осложнений, кровообращение было восстановлено», — сказал заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Петр Сысоев.

Состояние пациента быстро улучшилось, отек спал, а боль прошла. Мужчину выписали домой под наблюдение уролога.

Врач отметил, что сдавление мягких тканей может привести к развитию ишемии и некрозу, поэтому в таких ситуация важно как можно быстрее обратиться за помощью и не пытаться решить проблему самостоятельно.