Мужчину с заблокированной сонной артерией спасли в больнице в Долгопрудном
Врачи Долгопрудненской больницы спасли 65-летнего мужчину с заблокированным атеросклеротической бляшкой просветом сонной артерии. Пациент жаловался на сильные боли в ногах.
Несвоевременная медицинская помощь могла привести к инсульту.
«Атеросклероз поражает не только сосуды ног, но и сонные артерии, снабжающие кровью головной мозг, и коронарные артерии, питающие сердце», — пояснил заместитель главного врача по хирургии Евгений Кутырев.
Заведующий отделением сосудистой хирургии Алексей Варин, в свою очередь, отметил, что вмешательство прошло успешно. По его словам, кровоток удалось восстановить.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Его выписали.