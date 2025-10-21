Мужчину с воспалившейся крупной папилломой спасли в больнице в Наро-Фоминске

Специалисты Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы избавили 47-летнего мужчину от крупного новообразования. Оно располагалось в паховой области и мешало пациенту ходить

Врачи обследовали мужчину и обнаружили у него папиллому, а также раны и воспаление. Подобные доброкачественные новообразования могут появляться не только на коже, но также на слизистых.

«Причины активного роста — снижение иммунитета, микротравмы кожи, хронические воспаления, стресс. Чтобы избежать осложнений и улучшить качество жизни пациента, мы аккуратно удалили папиллому под местной анестезией. Без лечения папилломы могут разрастаться, воспаляться и создавать риск вторичного инфицирования. При несвоевренном их удалении возможна малигнизация — то есть, озлокачествление новообразований», — пояснила хирург Вера Заречина.

Папиллому направили на гистологию, которая подтвердила, что она не представляет опасности для здоровья и жизни пациента.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, воспаление прекратилось. Позже он начнет принимать препараты, которые позволят снизить активность вируса папилломы человека.

Медики призывают не откладывать визит к специалисту, если на коже появились изменения.

Запись на диспансеризацию доступна на региональном портале государственных слуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона 122, а также при помощи инфомата в поликлинике или бота в Telegram.