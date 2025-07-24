Мужчину с циррозом печени спасли в центре интегративной медицины Подмосковья

В Научно-практическом центре интегративной медицины помогли 49-летнему пациенту с начальной стадией алиментарного цирроза печени. Житель Подмосковья, страдавший от сильной слабости, кожного зуда, бессонницы и одышки при ходьбе, при помощи биорезонансной терапии добился значительных улучшений всего за два с половиной месяца.

Мужчина избавился от проявлений усталости и проблем с кожей.

«Кроме этого, основные показатели биохимических анализов печени существенно улучшились. Пациент также пояснил, что в ходе курса биорезонансной терапии он перенес вирусную инфекцию без ухудшения самочувствия», — рассказал главный врач центра Юрий Дупелич.

Этот метод лечения демонстрирует высокую эффективность при лечении хронических заболеваний печени.

«Все больше пациентов выбирают биорезонансную терапию, и причин несколько. Это безопасность — БРТ не дает медикаментозной нагрузки на печень. Курс лечения оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм, благодаря чему отмечается улучшение общего самочувствия и качества жизни», — пояснил специалист.

Важно отметить, что лечение в Центре интегративной медицины проводят бесплатно по полису ОМС. Для получения направления на консультацию к рефлексотерапевту по форма 057/у необходимо обратиться к своему лечащему врачу.