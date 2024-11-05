Мужчину с тромбом размером 5 сантиметров спасли в больнице в Воскресенске

Мужчина в возрасте 62 лет поступил в региональный сосудистый центр Воскресенской больницы. Он жаловался на головокружение, шаткость при ходьбе и онемение в правой руке. Врачи выявили у него тромб, полностью закупоривший подключичную артерию.

Как сообщили врачи, тромб образовался из-за хронического атеросклероза, при котором в артериях образуются холестериновые бляшки. Он полностью закупорил подключичную артерию, самый большой сосуд организма, который снабжает верхнюю часть правой половины туловища, в том числе мозг. Состояние мужчины грозило инсультом, потерей руки и возможной смертью.

Пациенту провели экстренную операцию. Размер тромба составил пять сантиметров в длину и около восьми миллиметров в диаметре.

«Операция проведена эндоваскулярно с помощью ангиографической установки. Преимущество данной методики заключается в том, что она выполняется без разрезов и наркоза», — рассказал заведующий сосудистым центром Гурген Айвазян.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его рука полностью функционирует как прежде. В ближайшее время пациента выпишут.

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