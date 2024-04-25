Мужчину с травмой бедра успешно прооперировали в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:53 Мужчину с травмой бедра успешно прооперировали в Солнечногорске Солнечногорская областная больница

Читать 360 в

В травматологическое отделение Солнечногорской больницы поступил 77-летний мужчина с жалобами на сильную боль в ноге после падения. Врачи диагностировали пациенту перелом бедра.

Как выяснилось, несколько лет назад у пенсионера из-за артроза начал разрушаться тазобедренный сустав, поэтому врачи заменили его на искусственный. Перелом произошел у основания титанового протеза.

Реклама

«Обычно перелом кости фиксируют при помощи пластины или штифта. В данном случае титановая ножка протеза не позволяла выполнить эти манипуляции. Во время проведения остеосинтеза мы сопоставили обломки кости, затем зафиксировали их специальной проволокой. Операция прошла успешно и заняла полтора часа», — рассказал травматолог Солнечногорской больницы Андрей Оверченко.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо. После полного восстановления он сможет вернуться к привычному образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».