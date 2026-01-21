Мужчину с опасным переломом бедра спасли в больнице в Дубне

Врачи Дубненской больницы провели успешную операцию мужчине, который упал и получил серьезную травму бедра. В медицинское учреждение его доставила бригада скорой помощи.

В рамках диагностики высянилось, что у пациента тяжелый перелом со смещением. Состояние усугублялось сильной кровопотерей, болью и повреждением протеза тазобедренного сустава.

Это могло привести к повреждению внутренних органов, нервных окончаний и соседних тканей, что, в свою очередь, способно было спровоцировать развитие инфекции и внутреннего кровотечения.

«Операция длилась долгих восемь часов и потребовала особой осторожности и точности. При данном виде травмы из-за сильного кровотечения пациенту дважды переливалась кровь — перед началом хирургического вмешательства и во время операции», — пояснил травматолог Дубненской больницы Максим Калинкин.

Специалисты извлекли части старого протеза, а затем поместили конструкцию в виде каркаса в тазовую кость, собрали перелом и установили новый сустав.

Вмешательство прошло успешно, что свидетельствует о большом опыте и высоком профессионализме врачей. В течение трех недель за состоянием мужчины наблюдали медики. После завершения реабилитации пациента выписали.