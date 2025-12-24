Мужчину с тяжелым паразитарным заболеванием печени спасли в больнице в Дубне

Врачи Дубненской больницы спасли 50-летнего мужчину с крупными паразитическими кистами печени. Пациент ранее жаловался на боли и дискомфорт в правом подреберье.

Во время обследования выяснилось, что у мужчины эхинококкоз — опасное паразитарное заболевание которое вызывают личинки ленточных червей. Кисты могут появиться в печени, легких и даже головном мозге. Человек может заразиться после контакта с яйцами паразита в почве или шерсти животных.

У пациента выявили две погибшие кисты диаметром до 103 миллиметров и одну живую — с личинками – размером 37×49×31 миллиметр.

Ситуация осложнялась тем, что образования находились близко к сосудистым структурам печени.

«Хирурги провели сложную операцию, включавшую удаление активных и погибших паразитов, а также резекцию печени — удаление пораженного участка органа с восстанавлением функции оставшейся части», — пояснил врач-хирург Игорь Игнатчик.

Чтобы не допустить распространения инфекции, специалисты ввели специальный раствор, который убивает паразитов. Кроме того, они провели пластику остаточной полости.

После вмешательства пациент проходил дополнительное лечение под наблюдением медиков. Позже диагностика показала, что признаков эхинококкоза у него нет. Сейчас состояние мужчины хорошее. За его самочувствием продолжают следить.