Мужчину с тяжелым инсультом спасли в больнице в Ступине

Мужчина в возрасте 75 лет поступил в больницу в Ступине с тяжелым инсультом. Благодаря слаженной работе врачей его удалось спасти с минимальными последствиями для здоровья.

Как рассказали в региональном Минздраве, мужчину доставили в больницу на вертолете санавиации из Домодедова. У него была острая окклюзия внутренней сонной артерии головного мозга. Ему провели тромбоаспирацию и тромбэкстракцию, а также ангиографию и стентирование артерии.

«Благодаря слаженной работе, пациент был спасен и уже через неделю после операции выписался с минимальным неврологическим дефицитом. Впереди его ждет реабилитация», — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев.

В больнице в Ступине пациентам оказывают высокотехнологичную помощь, благодаря чему шансы на восстановление после инсульта значительно увеличиваются. Пациенты быстрее восстанавливаются и проходят реабилитацию даже в старшем возрасте.