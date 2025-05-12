Мужчину с тяжелой травмой глаза спасли от слепоты в Истринской больнице

Врачи Истринской больницы спасли зрение 38-летнему пациенту. Мужчина при помощи болгарки ремонтировал автомобиль в гараже, когда ему в глаз внезапно отлетела проволока.

Пациента доставили в медицинское учреждение с болевым синдромом.

«Проволока вошла на два сантиметра, что привело к потере давления внутри глаза. Необходимо было все промыть и восстановить тонус, не допуская осложнений. Операция под местной анестезией длилась один час 20 минут», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Истринской больницы Зарема Дреева.

По ее словам, проволока не задела сетчатку, поэтому зрение удалось сохранить — сейчас оно восстановилось уже на 90%.

После вмешательства мужчина провел в больнице неделю.

Врачи призывают надевать очки, шлем и перчатки во время работы с потенциально опасными инструментами.