Мужчину с тяжелой формой инсульта спасли в больнице в Домодедове

Специалисты сосудистого центра Домодедовской больницы спасли 67-летнего пациента от тяжелого инсульта с помощью высокотехнологичной эндоваскулярной операции. В пресс-службе Минздрава Подмосковья сообщили, что врачи восстановили кровоснабжение головного мозга через установку стента, избежав общего наркоза и масштабных хирургических разрезов.

«Установка стента — это не окончательное лечение атеросклероза, но она кардинально улучшает качество жизни пациента, позволяя ему вернуться домой полноценным членом семьи», — подчеркнул заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Леонид Гинзбург.

Медицинское вмешательство провели через миниатюрный прокол в бедренной артерии под действием местного анестетика. Практически сразу после завершения процедуры мужчина почувствовал значительное облегчение: прекратились головные боли, вернулась подвижность конечностей, а вероятность повторного острого нарушения мозгового кровообращения резко снизилась.

«Главное условие успеха — строгое соблюдение всех врачебных рекомендаций по приему лекарств и образу жизни», — добавил доктор.

Пациентов призывают внимательно относиться к своему самочувствию. При любых недомоганиях следует без промедления посетить терапевта, кардиолога или эндокринолога.

Регулярный контроль артериального давления, сдача анализов и прохождение диспансеризации вместе с отказом от курения, диетой и физической активностью позволяют выявить угрозу на ранней стадии и предотвратить необратимые изменения в головном мозге.