Мужчину с сосудистой аномалией головного мозга спасли в МОНИКИ

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прооперировали пациента с каверномой в стволе мозга. Речь идет о сосудистом образованиеи, повторное кровоизлияние в которое вызвало внезапную слабость правых руки и ноги.

Из-за сложного расположения кавернома могла привести к дальнейшему ухудшению состояния и представляла угрозу для жизни.

«Для доступа к стволу мозга выполняется небольшая трепанация черепа в затылочной области. Все дальнейшие этапы проходят под большим увеличением с использованием операционного микроскопа и специального микрохирургического инструментария. Продвигаясь к каверноме буквально по миллиметрам, мы стараемся минимально затрагивать здоровую ткань мозга. После достижения образования его осторожно отделяют от окружающих тканей и постепенно удаляют. При этом на протяжении всей операции с помощью нейромониторинга контролируется работа основных нервных путей», — отметил руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.

Патологическое образование удалили, сохранив функции всех окружающих структур

После операции слабость в конечностях пациента уменьшилась. На седьмые сутки его перевели в реабилитационный стационар для дальнейшего восстановления.

Внезапная слабость или онемение конечностей, нарушения речи, зрения, координации и другие острые неврологические симптомы требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью.