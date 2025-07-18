Мужчину с сильной травмой глаза спасли в больнице в Жуковском

В Жуковскую больницу поступил 24-летний мужчина. Он получил травму глаза во время шиномонтажа — в лицо отлетел кусок лопнувшей покрышки и проломил нижнюю стенку глазницы, рассказали в пресс-службе медучреждения.

За помощью медиков пациент обратился поздно, лишь через 10 дней после случившегося. За это время рана начала зарастать в неправильном виде, образовалось большое количество спаек.

«В течение двух часов в операционной мы удаляли мелкие осколки, а крупные ставили в правильное положение, затем провели замещение дефекта дна орбиты глаза титановым эндопротезом», — рассказал ведущий специалист отделения челюстно-лицевой хирургии кандидат медицинских наук Дмитрий Никитин.

Операция завершилась успешно, сейчас молодой человек чувствует себя хорошо. После 10 дней реабилитации он сможет видеть, как прежде.