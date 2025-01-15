Мужчину с сердечным приступом спасли в Домодедовской больнице

Врачи Домодедовской больницы спасли 66-летнего пациента после клинической смерти на фоне аритмогенного шока. Мужчина много лет борется с дилатационной кардиомиопатией, при которой сердце сокращается неэффективно.

Мужчина направлялся в больницу за льготными лекарствами по назначению врача, но внезапно потерял сознание на улице. Прохожие вызвали скорую. Его экстренно госпитализировали в Домодедовскую больницу.

Кардиологи и анестезиологи-реаниматологи боролись за жизнь мужчины в течение двух дней. Все это время он находился в состоянии клинической смерти. Врачи подключили аппарат ИВЛ и провели противошоковую терапию.

«Вероятность летального исхода в таких случаях крайне высока. А если пациент выживает, то из-за длительной гипоксии в состоянии комы, как правило, нарушаются когнитивные функции. Данный пациент после комплексного лечения не только вернулся к жизни, но и полностью адекватен: снижение памяти и умственных способностей у него не наблюдается», — рассказал заведующий.

Врачам удалось стабилизировать гемодинамику — движение крови по сосудам. Заведующий кардиологическим отделением отметил, что случай был уникальным, потому как мужчина вернулся к жизни без тяжелых последствий для здоровья.

«Огромное спасибо всем врачам и медицинским сестрам, которые принимали участие в моем чудесном исцелении! В Домодедовской больнице работают очень сильные специалисты. Особенная благодарность заведующему кардиологическим отделением Павлу Петровичу Краснову и моему лечащему врачу Шарифову Манучехру Шамсудиновичу», — сказал пациент.

Пациента выписали 13 января. Он находится под наблюдением врачей и готовится ко второму этапу лечения — операции в Московской государственной клинике по имплантированию дефибриллятора. Этот аппарат автоматически скорректирует сердечный ритм при остром приступе тахикардии.