Мужчину с рваными ранами после работы с мотоблоком спасли в Сергиевом Посаде

Мужчина с тяжелыми травмами ног обратился за помощью в больницу в Сергиевом Посаде. Он поранился после работы с мотоблоком на дачном участке. Внезапно его самочувствие ухудшилось, он потерял равновесие и оказался под вращающимися фрезами машины.

Врачи выявили у мужичины глубокие рваные раны бедра, голени и стопы. До этого пациент перенес инфаркт миокарда, в анамнезе также был сахарный диабет второго типа и артериальная гипертензия. Именно это могло спровоцировать внезапную слабость.

«К счастью, повреждений костных структур мужчине удалось избежать, однако раны оказались глубокими и сильно загрязненными. Мы незамедлительно выполнили первичную хирургическую обработку ран в операционной и наложили швы», — рассказал заведующий травматологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Игорь Кучерявый.

Пациент получил противовоспалительную, антикоагулянтную и антибиотикотерапию. Через пять дней его выписали в удовлетворительном состоянии, он продолжит лечение амбулаторно

Врачи призвали не приступать к работе с мотоблоком при любом недомогании, включая слабость, головокружение, потемнение в глазах и другие симптомы.