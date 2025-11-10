Мужчину с резаной раной лица после наточки ножа спасли в больнице в Электростали

Мужчина в возрасте 60 лет поступил в больницу в Электростали с резаной раной лица. Он получил травму дома, когда точил нож на электрическом станке — столовый прибор раскололся и попал в лицо пациенту, повредив область от губы до глазницы. Благодаря своевременной помощи мужчине удалось избежать опасных последствий.

По словам врачей, ситуация были опасной для жизни — у пациента началось артериальное кровотечение. Это создавало большой риск для дыхательной системы.

Сначала медики сделали пациенту рентген черепа и оценили масштаб кровопотери и состояние системы свертываемости.

«Открытая и обильно кровоточащая рана на лице создавала серьезную угрозу: существовал высокий риск аспирации — попадания крови в дыхательные пути. Поэтому нашей первоочередной задачей было обеспечить безопасность дыхания. В ходе операции мы восполнили объем потерянной крови с помощью полиионных растворов и кровоостанавливающих препаратов», — сказал врач анестезиолог-реаниматолог Электростальской больницы Роман Гертнер.

Мужчина уже чувствует себя нормально, его выписали домой под наблюдение участкового врача.