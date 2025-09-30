Мужчину с редкой патологией спасли в Реутовской больнице

47-летнего пациента доставили в Реутовскую клиническую больницу в критическом состоянии. Врачи успешно провели сложнейшую операцию и спасли жизнь мужчине.

Пациента привезли на скорой помощи из общественного места с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. Медики экстренно провели компьютерную томографию, при которой было обнаружено обширное внутримозговое кровоизлияние. Причиной стала редкая врожденная патология, о которой пациент даже не подозревал — артериовенозная мальформация.

«Это своего рода сосудистый клубок, который на фоне резкого повышения артериального давления разорвался, что и привело к кровотечению. Состояние пациента на момент поступления было критическим, с высоким риском смертельного исхода», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Кирилл Ветров.

Бригада хирургов незамедлительно прооперировала мужчину. Врачи удалили гематому объемом около 50 кубических сантиметров и, что самое важное, саму сосудистую аномалию, ставшую реальной угрозой жизни.

В течение семи суток пациент оставался в тяжелом состоянии. Однако благодаря круглосуточному контролю и интенсивной терапии врачам удалось стабилизировать его состояние и добиться положительной динамики. «Его состояние все еще остается тяжелым, но достигнутый прогресс дает нам надежду», — отметил Кирилл Ветров.