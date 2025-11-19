Мужчину с редкой и опасной формой инсульта спасли в больнице в Мытищах

Мужчина в возрасте 48 лет поступил в больницу в Мытищах с сильным головокружением и тошнотой. У него выявили опасную и редкую форму инсульта, который произошел ночью. Состояние можно было легко спутать с обычным недомоганием.

Несколько месяцев мужчина чувствовал недомогание, и однажды утром не смог встать с кровати. Скорая помощи доставила его в больницу, где диагностика показала атеротромбоз. Это форма инсульта, который происходит ночью. У пациента не было паралича, его руки и ноги работали, а речь была внятной.

При таком состоянии происходит тромбоз на фоне атеросклеротической бляшки — основной артерии, обеспечивающей кровоснабжение мозга.

«Это очень тяжелое состояние с крайне высокой летальностью. Операция длилась около часа. После удаления тромба в артерии осталась бляшка, критически суживающая ее просвет: потребовалась имплантации стента. К счастью, мы успели вовремя, и операция прошла успешно», — сказала заведующая центром Элеонора Тулякова.

Мужчина уже чувствует себя лучше, его выписали домой.

Врачи призвали не игнорировать частое головокружение и шаткость походки — они могут быть симптомами сосудистого заболевания. Часто патологию можно выявить только при помощи специального оборудования.