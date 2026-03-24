Мужчину с редким аутоиммунным заболеванием спасли в больнице в Домодедове

Мужчина в тяжелом состоянии поступил в реанимацию стационара Домодедовской больницы. Из-за частичного паралича ног он не мог передвигаться, полноценно дышать и глотать, а руки повисли. У него выявили редкое аутоиммунное заболевание — синдром Гийена-Барре.

Как рассказали в региональном Минздраве, синдром характеризуется острой аутоиммунной воспалительной полирадикулоневропатией, при которой иммунная система поражает собственные периферические нервы. Они контролируют мышечные сокращения, болевые и температурные ощущения.

Синдом может развиться в любом возрасте и часто появляется после перенесенного инфекционного заболевания. Без лечения может привести к параличу.

Пациент не знал о патологии, а симптомы проявились внезапно. Он сразу обратился за медицинской помощью.

«После оперативных реанимационных действий пациенту была проведена иммунотерапия и плазмофорез. Наибольшая эффективность такого лечения достигается в случае начала терапии в течение 14 дней после возникновения симптомов», — сказала заместитель главного врача по медицинской части Наталия Яцкова.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию в неврологическом отделении больницы, его жизни ничего не угрожает.