Мужчину с разрывом сонной артерии спасли в больнице в Ногинске

Бригадой скорой помощи в стационар Ногинской больницы был экстренно доставлен мужчина, которого прохожие обнаружили на улице без сознания. У пациента зафиксировали множественные проникающие ранения шеи, подъязычной области и ротовой полости, а также разрыв наружной сонной артерии, рассказал хирург Мурат Курбанов.

Медицинскую помощь начали оказывать прямо в приемном покое: медики временно купировали кровопотерю, стабилизировали основные показатели жизнедеятельности и подключили пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Учитывая характер травмы и продолжающуюся угрозу жизни, было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве. Мультидисциплинарная бригада провела ревизию раневого канала, остановила кровотечение и восстановила целостность поврежденной наружной сонной артерии. Также выполнили первичную хирургическую обработку ран ротовой полости и подъязычной области», — пояснил Мурат Курбанов.

Операция длилась более трех часов, после чего мужчину перевели в реанимационный блок для продолжения ИВЛ. Под непрерывным контролем специалистов интенсивная терапия проводилась еще двое суток, за которые врачи отметили устойчивую положительную динамику.

На третий день, когда состояние мужчины стабилизировалось, его переместили в общую хирургию. Для планирования дальнейшего восстановления была организована консультация челюстно-лицевого хирурга.

На сегодняшний день самочувствие мужчины оценивается как удовлетворительное. Он продолжает курс лечения и реабилитации под наблюдением врачей Ногинской больницы.