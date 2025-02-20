Мужчину с разрывом мочевого пузыря спасли в больнице в Мытищах

Врачи Мытищинской больницы спасли 50-летнего мужчину, у которого после падения на улице разорвался мочевой пузырь. Пациент жаловался на нестерпимую боль в животе.

Медики выяснили, что падение произошло несколько дней назад. В тот момент мочевой пузырь был наполнен, поэтому при столкновении с землей возникло резкое давление на живот, сравнимое с ударом о стену воздушного шарика с водой. Это стало причиной разрыва мочевого пузыря. Пациент несколько дней надеялся, что ему станет лучше, однако в клинику его привезли в тяжелом состоянии.

«При ревизии брюшной полости было выявлено большое количество сгустков крови (около 500 миллилитров) и жидкости с примесью крови (900 миллилитров). Путем небольшого прокола и установки дополнительно тонкого отсоса, брюшную полость удалось осушить», — отметил заведующий урологическим отделением Зелимхан Лечиев.

Из-за разлива мочи произошел паралич мускулатуры кишечника и вздутие органа, что усложнило вмешательство. Врачи, однако, смогли найти разрыв длиной около шести сантиметров и зашить его. Операция длилась три часа. Пациента удалось спасти благодаря всего четырем проколам в брюшной полости.

Мужчину на следующий день после хирургического вмешательства перевели в урологическое отделение. Сейчас он чувствует себя хорошо и восстанавливается дома.