Мужчину с разрывом артерии после падения спасли в больнице в Мытищах

Врачи Мытищинской больницы спасли 60-летнего мужчину, который сильно ударился грудной клеткой во время падения. Пациента доставили в отделение сосудистой хирургии.

Мужчина жаловался на онемение правой руки, резкую боль, снижение чувствительности и подвижности. Специалисты выявили у него острую ишемию конечности.

«На УЗИ был обнаружен тромбоз подмышечной плечевой артерии, который иногда называют „тромбозом усилия“, а также разрыв подключично-подмышечной артерии. Такое сочетание, нередко приводит к утрате конечности: многое зависит от правильно выбранной тактики лечения и оперативности оказания хирургической помощи», — отметил врач отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы Зафар Касымов.

Пациенту провели подключично-плечевое протезирование поврежденной артерии при помощи армированного протеза, созданного из политетрафторэтилена диаметром семь миллиметров. Также врачи извлекли из артерий тромбы.

«Учитывая степень ишемии, мы также провели фасциотомию — хирургическую процедуру, позволяющую сохранить конечность, при которой разрезается фасция для снятия сжатия артерий», — пояснил Зафар Касымов.

Осложнений после операции не возникло. Через некоторое время чувствительность и подвижность руки вернулись. Пациента выписали на амбулаторное лечение.

Скоро он начнет реабилитацию и антикоагулянтную терапию, что позволит не допустить повторного тромбоза.