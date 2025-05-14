Мужчину с разрывом аневризмы печеночной артерии спасли в МОНИКИ

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского спасли 40-летнего пациента с разрывом аневризмы печеночной артерии. Ранее мужчине сделали операцию на желчных протоках.

После вмешательства из-за особенности организма у пациента возникла ложная аневризма. Полость, располагавшаяся за пределами сосуда, разрушала его, а впоследствии привела к разрыву.

«Чтобы спасти мужчину, мы выполнили протезирование печеночной артерии с использование микрохирургической техники сосудистого шва. В качестве импланта мы взяли вену с ноги», — пояснил заведующий хирургическим отделением № 1 МОНИКИ Максим Корнилов.

Вмешательство длилось шесть часов. Врач уточнил, что такие операции считаются одними из наиболее сложных для выполнения. Ранее пациентов с подобными патологиями направляли в крупные медицинские центры, однако теперь такие манипуляции проводят в подмосковном институте.

Пациент уже вернулся к работе. За его состоянием наблюдают врачи. Кроме того, он получает терапию, которая позволяет исключить риск развития тромбоза.