Мужчину с разрушенным после простуды клапаном сердца спасли в МОНИКИ

Мужчина поступил в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского в критическом состоянии. После обычной простуды у него появилась одышка и стремительно нарастающая полиорганная недостаточность. У него отказывали сердце, почки и печень.

В ходе диагностики у пациента выявили инфекционный эндокардит. В таком состоянии бактериальные отложения на митральном клапане разъедают его, в результате чего створки перестали смыкаться, а сердце — перекачивать кровь.

Мужчину подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации — он временно выполнял работу сердца и легких. После этого пациент перенес операцию по замене клапана на искусственный.

«Случай был крайне тяжелым. После успешной операции пациент провел 20 дней в реанимации, где нам удалось полностью восстановить работу внутренних органов. Из-за длительного постельного режима ему пришлось заново учиться ходить под контролем наших реабилитологов. Он провел в стационаре около месяца и с хорошей динамикой направлен на профильную реабилитацию», — рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

Врачи отметили, что при одышке, сильной слабости и отеках важно немедленно обратиться за медицинской помощью.