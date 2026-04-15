Мужчину с разрушенным коленным суставом спасли в больнице в Орехово-Зуеве

Врачи Орехово-Зуевской больницы помогли мужчине избавиться от сильной боли в коленном суставе. У пациента обнаружили артроз третьей степени.

Заболевание на этом этапе характеризуется почти полным разрушением хряща и сопровождается не только болью, но также ограничением подвижности и хромотой.

«Тотальное эндопротезирование коленного сустава — это хирургическая операция, при которой разрушенный артрозом коленный сустав полностью заменяют на искусственный имплантат — протез. Без проведения этой операции коленный сустав полностью разрушился бы, что привело бы к тому, что в дальнейшем мужчина не смог бы ходить», — рассказал заведующий травмацентра первого уровня, травматолог-ортопед Михаил Максаров.

Вмешательство, которое команда больницы провела впервые, продолжалось около часа и прошло успешно. Осложнений в период восстановления не возникло.

Позже пациента выписали. После реабилитации он вернулся к нормальной активной жизни.