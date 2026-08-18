Мужчину с раком почки третьей стадии спасли в подмосковном онкодиспансере

В Московском областном онкологическом клиническом центре провели сложную лапароскопическую операцию пациенту со светлоклеточным почечноклеточным раком правой почки третьей стадии. Размер опухоли достигал 14×12×10 сантиметров, а масса удаленного органа составляла 2,5 килограмма.

Правая почка перестала функционировать, у пациента наблюдались кровь в моче, опухолевая интоксикация и другие опасные осложнения.

Несмотря на крупный размер новообразования и высокие операционные риски, специалисты отделения онкоурологии № 3 выполнили нефрэктомию лапароскопическим методом. Вмешательство продолжалось два часа 50 минут и прошло при стабильном состоянии пациентша.

Уже в первые сутки мужчина смог самостоятельно вставать и передвигаться. Ранняя активизация входит в программу ускоренного восстановления и помогает снизить вероятность послеоперационных осложнений.

Метастазов у пациента не обнаружили, что позволяет рассчитывать на более благоприятный прогноз. После операции ему назначили современную химиотерапию для улучшения результатов лечения и качества жизни.

«Такой результат стал возможен благодаря слаженной командной работе хирургов, операционных медицинских сесеер, анестезиологов и анестезисток», — отметил заведующий отделением онкоурологии № 3, врач-онколог Владимир Шаповалов.

В отделении регулярно проводят лапароскопические операции на почках при крупных опухолях, в том числе пациентам, которым ранее отказали в других медицинских учреждениях. Сейчас там восстанавливаются еще четыре человека после аналогичных вмешательств.