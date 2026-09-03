Мужчину с поврежденными болгаркой лицом и языком спасли в больнице в Кашире

В травматологическое отделение Каширской больницы поступил мужчина с критическими повреждениями, полученными при неосторожном обращении с угловой шлифовальной машиной. Из-за острой кровопотери и геморрагического шока мужчину немедленно направили в операционную, так как его речь была затруднена из-за обширных ран лица, полости рта и языка, сообщили в Минздраве Подмосковья.

«Нашей главной задачей было как можно быстрее остановить угрожающую жизни кровопотерю, поэтому прежде всего перевязали подъязычную артерию — именно она была источником массивного кровотечения. Только после этого обработали и провели необходимые хирургические манипуляции с ранами лица, языка и полости рта», — рассказала травматолог Юлия Ульянова.

Для восполнения утраченной крови пациенту назначили инфузионно-трансфузионную терапию в отделении анестезиологии и реанимации. Комплексное обследование выявило черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, а также перелом нижней челюсти и резцов, что потребовало привлечения челюстно-лицевых хирургов.

«После стабилизации состояния большое значение имело дальнейшее восстановление функций — приема пищи, речи и движений языка. Пациента перевели в травматологическое отделение, где он начал самостоятельно принимать пищу небольшими порциями, разговаривать и выполнять артикуляционную гимнастику», — пояснила доктор Ульянова.

Спустя 14 дней интенсивной терапии медики выписали пациента в удовлетворительном состоянии для продолжения реабилитации в амбулаторных условиях.

Медицинский персонал Каширской больницы напоминает: пренебрежение средствами индивидуальной защиты при работе со строительным оборудованием недопустимо. Использование защитных кожухов, лицевых щитков, очков и перчаток является единственным надежным способом предотвратить получение тяжелых увечий.