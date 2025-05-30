Мужчину с поврежденным в ДТП позвоночником спасли в больнице в Долгопрудном

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 22-летнего пациента, который поступил в тяжелом состоянии после дорожно-транспортного происшествия. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться.

Специалисты провели исследования и выявили у пациента перелом голеностопного сустава и серьезные повреждения четвертого позвонка поясничного отдела, вследствие чего нервные окончания позвоночного столба оказались пережаты.

«Также у молодого человека диагностированы многочисленные травмы лицевых костей», — пояснил заведующий травмацентра первого уровня на базе стационара Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

Пострадавшего перевели в операционную, дали наркоз, после чего травматолог-ортопед Владимир Рублев зафиксировал поврежденный голеностопный сустав.

Затем место у стола заняли нейрохирурги Павел Савинков и Станислав Киселев. При помощи микрохирургической техники они освободили нервные окончания в позвонке, восстановили его местоположение, а затем укрепили титановыми винтами.

Операция длилась около трех часов. За состоянием пациента до и после вмешательства следила анестезиолог Маргарита Киселева.

Молодой человек остается в отделении нейрохирургии. Его состояние стабилизировалось.